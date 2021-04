La construcción del estadio Monumental: La historia de cómo se concretó el sueño de los hinchas de Colo Colo

24horas tvn

El 20 de abril de 1975, el Estadio Monumental recibió su primer partido de su historia. A partir de esto, recordamos el programa de "Zoom, grandes momentos del deporte" en el que, a través de sus propios protagonistas, se relata cómo se concretó la construcción del Estadio Monumental de Colo Colo.

Este sueño de los hinchas albos comenzó en 1958, año en que se iniciaron los trabajos de construcción de la obra gruesa del estadio. Luego en 1975 se disputó el primer partido, pero tuvieron que dejar de ocupar el recinto debido a que todavía no estaba apto. Años más tarde, después de un largo camino, logran reinaugurarlo el 30 de septiembre de 1989.

¿Cómo logró Colo Colo finalizar la construcción del Monumental?

"Nace la idea del `Monumental va`, que no era otra cosa que una campaña primero para sensibilizar a los socios, pero fundamentalmente tenía el objetivo de asegurarle a la empresa que se asociara con nosotros que el estadio lo íbamos a terminar", recuerda Peter Dragicevic, presidente de Colo Colo en 1988.

Los jugadores de Colo Colo en ese entonces se ponen la camiseta dentro y fuera de la cancha, participando en todo tipo de espectáculos para así ayudar a financiar la construcción del estadio.

En el mismo programa, Lizardo Garrido, defensa de Colo Colo en esa época, manifiesta que "lo del estadio de Pinochet es la mentira más grande que hay".





Por su parte Dragicevic relata: "De La Moneda nos llaman y nos dicen que a ellos les gustaría, principalmente que a Augusto Pinochet le gustaría aportar para la terminación del estadio. Nosotros estábamos financiados en ese minuto en todas las obras, entonces yo entendía que si el estado ponía un peso en el estadio, ese estadio nunca sería reconocido como el estadio hecho por los colocolinos del país, y por ende, le dije que no".

"Ante la insistencia, lo que yo le dije: Si quiere hacer un aporte a la familia colocolina no me puedo negar. Haga una sede social con recreación para los socios y que puedan disfrutar dentro de los terrenos del estadio de esa instalación. No llegó nunca esa plata a Colo Colo", agregó.