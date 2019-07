La declaración de Alfredo Arias que provocó la molestia de Johnny Herrera

24Horas.cl TVN

23.07.2019

Johnny Herrera volvió a arremeter contra Alfredo Arias. Ahora en diálogo con Cooperativa, el portero de Universidad de Chile sostuvo además que "lo más probable" es que buscará otro equipo para continuar su carrera.

"Estoy bien físicamente y súper sano. Lo más probable es que me busque otro equipo y trataré de rendir donde me toque", expresó el jugador de 38 años.

Durante la entrevista, Herrera volvió a cuestionar principalmente una declaración que realizó el técnico Arias tras el triunfo ante Deportes Temuco, donde manifestó que "de no mediar una lesión, Fernando De Paul es titular hoy".



"Es primera vez que me pasa en el fútbol que un técnico llega y diga a todo el mundo que la única forma de jugar es que se lesione el que es titular, y más en el puesto de arquero, donde la competencia es uno contra uno o somos tres", explicó.

"No tengo ningún problema en salir, pero si viene alguien y dice que la única forma de jugar es que se lesione el que está jugando, no es una forma sana de competir", agregó.

Herrera sostuvo que espera terminar "de la mejor forma posible" su vínculo con Universidad de Chile. "Son 20 años en la U, adentro. Por lo demás, la cantidad de campeonatos en que pude estar son recuerdos imborrables para mí y mi familia", concluyó.

