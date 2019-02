La denuncia de las jugadoras de Deportes Antofagasta: "No buscamos culpables, sino una solución"

24Horas.cl TVN

27.02.2019

Un día antes de que Deportes Antofagasta lograra un valioso empate en condición de visitante ante Fluminense por la Copa Sudamericana, el equipo femenino del cuadro nortino realizó una denuncia a través de sus redes sociales.

"Queremos como jugadores de Club Deportes Antofagasta Femenino manifestar nuestra preocupación ante la vulnerabilidad en la que hoy nos encontramos", comienza diciendo la carta.

En el mensaje detallan que "ninguna jugadora posee un seguro deportivo de salud" y que "nunca hemos recibido apoyo económico por parte de nuestro propio club" por lo que ellas mismas deben solventarse los viajes, entre otros gastos.

Por esto es que sostienen que "nos vemos en la necesidad de ser voz de muchas para por lo menos hoy obtener un seguro esperado hace casi tres años y que no sea pagado por nosotras (...) porque no tenemos los medios y porque no corresponde".

En la parte final del mensaje, aseguran que no buscan culpables "sino una solución" al problema que afecta a "muchas mujeres que comparten este deporte en Chile".