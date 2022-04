La desgarradora confesión de Caszely tras la muerte de su esposa: "Prendo un cigarro, me tomo un café y lloro"

24horas tvn

11.04.2022

Poco más de un mes ha pasado desde el fallecimiento de María de los Ángeles Guerra, esposa del ex futbolista Carlos Caszely, quien aún no se acostumbra a la partida de quien fuera su compañera durante 50 años.

El otrora delantero de Colo Colo y la Selección Chilena, rompió el silencio en diálogo con LUN, donde se abrió sobre su dolorosa pérdida. "La Mary me apretó... no sé si por un minuto o por una hora. Pero al poco tiempo, se me fue... Ahora entiendo que fue su forma de decirme adiós... Pero aún siento su mano apretada. Se despidió, pero no se ha ido", recordó.

Sobre cómo enfrenta el vacío, Caszely realizó una desgarradora confesión de cómo son todas sus mañanas: "Vivo solo en el departamento que compartía con la Mary. Y me despierto y me apena que no esté conmigo. Entonces me voy a la terraza, prendo un cigarro y me tomo un café. Y lloro, porque no puedo creer que ya no está. Es el sufrimiento más grande que he vivido. En la noche, lo mismo. A la terraza, con el cigarro y el café. Y pienso, recuerdo...".

Respecto a si ha sentido rebeldía, el ex atacante aseguró que "claro, desde que la Mary enfrentó el cáncer por primera vez. No podía aceptar que ella se fuera, que me dejara. Ella era el 95 por ciento de nuestro matrimonio. Era la mamá y también el papá porque yo muchas veces no estuve. No podía aceptar que ella me dejara".

"Le decía a la Mary que si ella se iba yo quería irme con ella. Y me decía que yo era un egoísta por decirle eso", agregó.

"Porque yo debía pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, que ellos no podrían enfrentar la pena. Me sentí como el jamón del sándwich. Como que me vino la necesidad de estar con ella pero también como mis hijos y mis nietos", complementó.

Acerca de la posibilidad de rehacer su vida en pareja, Caszely fue categórico: "Cero opción".

"Es que fueron 50 años, lo mejor que me dio la vida. Lo mejor...", cerró.