La dramática confesión de Esteban Paredes: "Mi padre se intentó suicidar conmigo"

24Horas.cl Tvn

11.10.2019

Esteban Paredes alcanzó la gloria el último fin de semana cuando ante Universidad de Chile marcó el gol 216 de su carrera, que lo convirtió en el máximo goleador del fútbol chileno. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles e incluso su vida se pudo ver truncada por una tragedia.

En su visita al programa de TVN "Llegó tu hora", conducido por Karen Doggenweiler, el capitán de Colo Colo reveló que su padre estuvo a punto de suicidarse con él luego de separarse de su entonces esposa y madre del delantero.

"Que se hayan separado fue el momento más duro, porque sufrí demasiado", dijo.

"Es algo penoso, triste de recordar (la separación de sus padres). Yo sufrí mucho, mi padre sufrió mucho. En un momento mi padre se intentó suicidar conmigo... intentó tirarse al metro... difícil", recordó con la voz temblorosa.

Respecto a qué lo detuvo, el atacante contó que fue "un amigo. Se encontró con un amigo que le dijo: 'Qué estás haciendo, está tu hijo', y entró en razón".

Sobre su relación con su madre, Paredes contó que estuvo largos ocho años sin verla. "Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años. De hecho, yo nací en Pudahuel y a los 6 años me fui a Cerro Navia con mi padre. Estuve ocho años sin ver a mi madre, que es lo que uno más quiere en el mundo como hombre, como niño. La madre siempre está pegada a los hijos".

Sin embargo, aseguró no tener rencores con su progenitora: "Tuvimos conversaciones como gente adulta, yo le dije: 'mamá, ya no tengo ningún rencor, le doy gracias a Dios que usted está viva'... y las cosas pasan, recordar esos momentos genera heridas y el corazón tiene que estar sanito y tranquilo para así después a mis hijos enseñarle estas cosas que les puede pasar en la vida más adelante".

"La vida me ha enseñado a verla de otra forma. Con mi madre no tengo ningún rencor, disfrutamos con ella, mi hermana y hermano el otro día ese momento histórico... la vida te enseña estas cosas. Cuando uno es padre la ve de otra forma y acá la culpa siempre es de dos personas, no de una", agregó.

Además, recordó y tuvo palabras de agradecimiento para Marisol, la esposa de su padre, y la mujer que lo crió.

"Mi papá se juntó con Marisol, que fue la que me crió, la que me enseñó lo que es la vida, la que me enseñó muchas cosas, y le agradezco una enormidad hasta el día de hoy", señaló.

"Es importantísima (Marisol). A los 6 años quedar sin tu madre es muy complicado y que venga otra a reemplazarla es difícil, yo podría no haberle hecho caso o ella haberme maltratado, pero nada de eso pasó. Me trató de buena forma hasta el día de hoy, me dio los valores necesarios para desenvolverme en la sociedad y uno tiene que agradecer eso toda la vida", cerró.