La drástica medida que tomaría Unión La Calera tras ser impedido de disputar el cupo de Chile 4 a la Copa Libertadores

24Horas.cl Tvn

06.12.2019

Polémica causó la decisión tomada por la Federación de Fútbol de Chile en conjunto con la ANFP de que Universidad de Chile y Unión Española disputen el cupo de Chile 4 a la Copa Libertadores en un partido único, negándole la posibilidad a Unión La Calera de pelear por el boleto.

La noticia no cayó nada de bien en el elenco calerano, que apostaba a tener la oportunidad de disputar el último cupo al certamen continental. ¿Por qué? Según indican las bases de la Copa Chile, el Chile 4 corresponde al campeón de la competencia y que si tanto éste como el subcampeón están "imposibilitados" de recibirlo, el premio recaerá en el equipo mejor ubicado en el Torneo Nacional. Bajo ese panorama los caleranos se sienten merecedores del cupo debido a que finalizaron la competencia en el cuarto lugar detrás de los ya clasificados Universidad Católica, Colo Colo y Palestino.

Por ello, en el club analizan recurrir a instancias mayores para revertir la dictamen, incluyendo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). "Si cabe, por supuesto que recurriremos a las instancias necesarias para revertir esta situación", señaló uno de los dueños de La Calera, Ricardo Pini, a El Mercurio.

: Copa Libertadores: Cupo para el Chile 4 saldrá entre la U y la Unión Española Leer más

"Estamos analizando recurrir a tribunales o al TAS por este cupo, pero hay que estudiar bien el tema. Wanderers, por ejemplo, amenazó con acudir a todos para ver su tema", agregó.

Respecto a la resolución, Pini señaló que "no son las bases que tuvimos en mira cuando votamos en el último Consejo por suspender el fútbol. Vamos a estudiar y recurriremos a todas las instancias, a todas aquellas que nos permitan revertir esta decisión. En el Consejo donde se acordó no jugar más, no se acordó nada definitivo en cuanto a la Copa Chile, pero sí se manifestó que se aplicaría el Artículo 80 del reglamento de la Copa Chile".

"Se dijo que ese artículo imperaría, y éste dice que ante la imposibilidad de decretar un campeón y un vicecampeón, se recurriría a la tabla general del torneo para definir el cupo del Chile 4. La Calera estaba cuarta y no se está respetando esa palabra, se está vulnerando lo que se conversó en ese Consejo, hay un abuso. Esa fue la situación conversada. No me parece justo que se resuelva así", agregó.

Unión Española también quiere ir al TAS

En Unión Española tampoco quedaron conformes con la determinación de pelear por el cupo en un partido único, pues esperaban acceder directamente. Por ello, el dueño del club, Jorge Segovia, indicó que también recurrirían al TAS de ser necesario.

"Unión votó por seguir jugando y se nos negó ese derecho por razones de seguridad. La U votó por no jugar alegando esa razón (y por su riesgo de descenso). Pero para jugar Copa Chile ya no existen riesgos a la seguridad. Simplemente vergonzoso. Iremos hasta el TAS si es necesario", escribió en su cuenta de Twitter.

Por ahora la ANFP buscará destrabar con la Conmebol la postergación de la fecha para informar el Chile 4, con fecha tope para obtener una respuesta el próximo lunes 9 de diciembre.

"En el caso de no contar con la factibilidad para definir este cupo en cancha, el Directorio de la Federación determinó que se reunirá el martes 10 de diciembre para tomar la decisión final", explicaron ambos organismos a través de un comunicado.