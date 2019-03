La dupla que se llevó las críticas en Colo Colo tras el primer tiempo ante la UC

24Horas.cl Tvn

17.03.2019

Durante el primer tiempo del Clásico entre Colo Colo y la UC dos jugadores “albos” fueron blanco de críticas: Andrés Vilches e Iván Morales. Esta situación ha provocado que los hinchas colocolinos pidan los ingresos de Esteban Paredes y Pablo Mouche en ataque.

A pesar de tener mayor posesión de balón, los “cruzados” fueron quienes se fueron ventaja al entretiempo. Los dirigidos por Mario Salas sufrieron con la poca participación de dos de los tres delanteros del equipo de Macul.

Incluso, la única oportunidad clara para anotar el empate estuvo en los pies de Esteban Pavez, quien probó la resistencia de Matías Dituro con tiro desde media distancia.

“Qué bueno son los defensas de Católica, en especial Vilches y Morales...”, ironizó un seguidor de Colo Colo.

Tanto Vilches como Morales fueron Trending Topic en Twitter juntos con comentarios por su bajo rendmiento. Finalmente, el joven atacante fue reemplazado en el entretiempo por Mario Salas, ingresando Pablo Mouche en su lugar.

No me gusta como juega CC, mucha ventaja con 2 delanteros menos ( Vilches y Morales que no ha hecho nada)#DaleAlboEsClasico