La dura crítica de Herrera a Roggiero por partida de Larrivey y asegurar que tuvo un escaso aporte: "No sé cuánto sabe"

Agencia Aton

21.12.2021

Todos los goles que convirtió por el club no le bastaron a Joaquín Larrivey para continuar en Universidad de Chile. El lunes se confirmó que finalmente Azul Azul decidió no renovarle el contrato al delantero argentino para la próxima temporada, situación que dejó molestos a los hinchas y también a referentes del elenco estudiantil.



Uno de ellos fue Johnny Herrera, quien en su rol de comentarista deportivo en TNT Sports, lanzó sus dardos en contra de Luis Roggiero, director deportivo de los laicos, por la determinación.





"Me cuesta creer, porque también se reveló un informe de Luis Roggiero en cuanto a Larrivey. Dice que su aporte fue escaso, lamentablemente nosotros cuando pedíamos que el tipo llegara lo antes posible, cuando todos sabíamos que ya estaba contratado y él no aparecía en el país, por lo menos pedíamos que estuviera viendo los partidos de Universidad de Chile", expresó el otrora portero de la U.



Además, Herrera sostuvo que el director deportivo no se tomó el tiempo para analizar la importancia del goleador trasandino: "Claramente no lo hizo, después llegó y no entendió lo que él realmente aportaba, la cantidad de goles que hizo, que marcó 20 goles de 34 en un año".





"Si con este ojo dice que es escaso el aporte de Larrivey no sé cuánto sabe y qué nos espera para adelante. Si no te calza en la cabeza ese tipo de aporte ¿Cómo puede aportar? En los últimos 10 años que estuve en el club, desde Gustavo Canales que no había un goleador de esta estirpe", complementó Herrera.