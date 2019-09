La dura noticia que recibió Néstor Canelón: Le negaron la visa a su novia

24Horas.cl TVN

05.09.2019

"La noticia me llegó antes del partido con Valdivia y estaba muy molesto". Así Néstor Canelón, delantero venezolano de Santiago Wanderers, reconoció su reacción al saber que a su novia le negaron la visa para ingresar al país.

"No sé por qué se la negaron, y a la familia del jugador venezolano de Palestino, Luis Mago, también se la negaron. Entonces yo no sabía si hacer un comunicado, me he intentado orientar con los profes y con la dirigencia para ver qué se puede hacer. Y vamos a seguir intentándolo", declara en diálogo con El Mercurio de Valparaíso.

Canelón detalla que está próximo a casarse "y la necesito acá", lamentando que tenían todo organizado para que lo pueda visitar.

"Y como a mi me pasa, también le pasa a personas que están en Argentina, en Ecuador y en Perú, es un tema que empezamos a vivir todos los venezolanos", se lamenta.