La dura revelación de Lizardo Garrido sobre el tratamiento que recibe contra la leucemia: "Han sido unas bombas"

24.05.2022

Lizardo Garrido continúa su lucha contra la leucemia que le detectaron hace algunas semanas y que lo mantiene internado. La enfermedad que afecta al ex futbolista es grave, motivo por el cual el tratamiento al que está siendo sometido es fuerte y agresivo.

"Me están dando con todo, con todo, fuerte, fuerte, fuerte. Llevo cuatro quimios que han sido unas bombas y ahora me metieron dos pastillas más de quimio, así es que ahí estoy en la lucha. No bajaré los brazos", reveló el "Chano" en diálogo con LUN.

Sin embargo, el ídolo de Colo Colo aseguró que "las quimios las he resistido súper bien, no me han hecho nada, nada, absolutamente nada, ni náuseas ni vómitos. Me han puesto varias y por ese lado, bien".





Uno de sus amigos cercanos y que acostumbra a visitarlo es Carlos Caszely, quien pasa largas horas a su lado acompañándolo y levantándole el ánimo: "Hablamos, reímos, lloramos, echamos tallas. Lo veo más narigón. Tiene quimio todos los días, tres suaves y al cuarto día una bomba, que es lo mismo que le hacían a la María de los Ángeles (esposa de Caszely)".

Respecto a esas dosis fuertes, el "Chino" contó que "hay diferentes formas, se les rompe la boca, les dan mareos, hay varias situaciones importantes. El viernes recibió una bomba, pero andaba con ánimo. Me dijo: 'Estoy preparado para todo'. Yo le digo: Chano, tenís que recuperarte, ya que tenemos que hacer la comida a fin de año de Colo Colo de Todos los Tiempos y recuerda que te vamos a dar el Mojón de Oro, al más condoriento. Le digo que están todos preocupados por él".