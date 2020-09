"La embarré": Luis Rojas reconoce el error que afectó su paso por Universidad de Chile

24horas tvn

11.09.2020

Sorpresa total generó a comienzos de esta semana el anuncio de Universidad de Chile de un "principio de acuerdo" para vender a Luis Rojas a un club de la Serie A de Italia.

En diálogo con CDF, el joven volante de 18 años fue consultado sobre su transferencia y respecto al motivo por el cual cree que no logró sumar demasiados minutos en el primer equipo de la U, revelando Rojas un error que cometió que considera pudo haber sido clave.

"Fue por varios motivos, pero creo que cuando más la embarré fue un día que llegué tarde en la mañana a una charla. Creo que ahí bajé uno o dos escalones y eso queda en la mente del técnico y eso no me ayudó para nada", reconoció.

"Llegué en la mañana y yo no tenía idea que había charla. Siendo súper honesto no tenía idea. No es para excusarse pero llegué tarde", agregó.

Consultado sobre su relación con el técnico Hernán Caputto, Rojas solo tuvo elogios. "Era súper buena. Siempre ha sido un aporte para mí. Respecto a la U, él me dio la oportunidad de subir al primer equipo y debutar", destacó.

