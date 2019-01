La emotiva razón familiar por la que Edson Puch eligió fichar en la UC

24Horas.cl TVN

11.01.2019

Edson Puch fue oficializado este viernes como nuevo jugador de Universidad Católica, club al que eligió venir por diversas razones, siendo un motivo familiar uno de los que más pesó en su decisión.

En conversación con el sitio web oficial de la UC, 'Comando' respondió la razón por la que escogió llegar a San Carlos de Apoquindo, considerando que tenía opciones en otros clubes como Colo Colo, la 'U' y Barcelona de Ecuador.

"Juegan una copa muy importante, la Copa Libertadores; que es una vitrina muy importante para volver a la Selección, la Supercopa y muchas cosas importantes por delante. También por mi abuelo, que quería que yo fuera jugador profesional y no me alcanzó a ver debutar. Él era muy hincha de Católica. Esto también es por él, en primer lugar es para él", dijo el iquiqueño recordando a su familiar.

Además, el jugador agregó que "se juegan muchas cosas importantes. La Copa Libertadores es la Champions League de Sudamérica, es muy lindo jugarla. He jugado tres y me encantaría volver a jugarla. Es uno de mis objetivos, tratar de ganar la Copa Libertadores, y por qué no aquí en Universidad Católica".

Sobre qué le puede aportar al actual campeón del fútbol chileno, Puch sostuvo que "la verdad es que con mi edad soy un jugador más maduro, con mucha experiencia, que ha pasado por muchos países y espero ser un gran aporte para el equipo. Espero aportar con un granito de arena para cumplir los objetivos. Aportar en el ataque. Con goles que es lo más importante. Velocidad, desequilibrio y dar lo mejor de mí para el equipo".

"Es lindo sentir la presión de local con toda nuestra gente es lo más lindo. Estoy con muchas ansias de poder debutar y jugar con éste equipo", añadió el ex Querétaro sobre su sentimiento por defender al actual campeón del fútbol chileno.

Finalmente, como mensaje a los hinchas de la UC, el campeón con la Roja en la Copa América Centenario sentenció que "voy a dar lo mejor de mí este año para que podamos conseguir algo importante para la Universidad Católica. Se viene la mejor versión de Edson Puch".