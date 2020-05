La enigmática publicación de Nicolás Blandi en medio del conflicto en Colo Colo

Agencia Aton

06.05.2020

Si el plantel de Colo Colo vive un difícil momento al estar todavía en conflicto con la dirigencia de Blanco y Negro por el tema de la rebaja de sueldos, la situación de Nicolás Blandi es más complicada.

Colo Colo en el top ten: Diario Marca revela cómo quedó la lista de los escudos más lindos del mundo Leer más



El delantero argentino no cuenta con las cotizaciones necesarias para cobrar el seguro de cesantía, después de que la concesionaria enviara a la AFC la nómina de jugadores tras acogerse a la Ley de Protección del Empleo.



Debido a esto, el ex ariete estuvo realizando su cuarentena junto su compañero Pablo Mouche. Pero todo indica que el ex San Lorenzo de Almagro habría regresado a su país.



Es que a través de una historia en su cuenta de Instagram, Blandi sorprendió con una imagen donde se puede ver una piscina en una espaciosa parcela y en la cual agregó una bandera de Argentina y el logo de la red social "En Casa".