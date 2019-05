La escena del Superclásico que sorprendió en Brasil: "Una cosa que nunca has visto en el fútbol"

24Horas.cl TVN

20.05.2019

El Superclásico del pasado sábado entre Universidad de Chile y Colo Colo fue transmitido en Brasil y los relatores quedaron sorprendidos con una escena ocurrida en el Estadio Nacional.

"Escena insólita, escena insólita", exclamaba el comentarista brasileño al ver que el cuarto juez del partido buscaba al portero de la U, Johnny Herrera, quien se "escondió" junto a los fotógrafos para ver el partido.

A través de Twitter, el sitio deportivo Esporte Interactivo publicó: "¿Qué fue eso? Está ahí una cosa que nunca has visto en el fútbol ...¿Lo recuerdan? Johnny Herrera, ex Corinthians fue borrado en Universidad de Chile e intentó ver el clásico con Colo Colo escondido dentro del campo".

"Parece que no funcionó mucho. Mira esta escena", agregaron, dejando el video de la situación.

O QUE FOI ISSO? Está aí uma coisa que você nunca viu no futebol...



Lembra dele? Johnny Herrera, ex- @Corinthians, foi barrado na Universidad de Chile e tentou assistir o clássico com o Colo-Colo escondido dentro de campo. Parece que não funcionou muito. Olha essa cena... pic.twitter.com/nIedpTGXU1 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) May 18, 2019

PROGRAMACIÓN DÉCIMOCUARTA FECHA

Viernes 24 de mayo

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio El Cobre.

Everton vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Sábado 25 de mayo

Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

Colo Colo vs. Audax Italiano. 19:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 26 de mayo

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 12:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Curicó Unido vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Granja.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 2 de junio

Universidad Católica vs. Unión Española. 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

LA LISTA DE GOLEADORES

Los dos goles que anotó en el triunfo de Unión Española ante La Calera, hizo que el goleador hispano Sebastián Varas se sume a la disputa por ser el máximo artillero del torneo nacional.

El goleador de Unión Española quedó con seis goles, dos menos que Mauro Quiroga, jugador de Curicó Unido que aparece en el primer lugar esta lista.