La explicación de Méndez tras celebración que desató la ira de los jugadores de Colo Colo: "Lo único que hice fue festejar"

29.11.2021

Tras el pitazo final de la dura derrota de Colo Colo ante Unión Española por la penúltima fecha del Campeonato Nacional, se desató un incidente entre ambos planteles. El hecho ocurrió cuando el mediocampista Felipe Méndez celebró eufóricamente la victoria del elenco hispano, lo que provocó no sólo la ira de los futbolistas del ‘Cacique’, sino que también de los hinchas.

Esto causó que varios jugadores albos, entre ellos Iván Morales y Emiliano Amor, lo encararan y se desatara un incidente que terminó en empujones e insultos.

En tanto, el árbitro del encuentro, Piero Maza, expulsó a Méndez por doble amarilla y los jugadores de Unión Española tuvieron que retirarse escoltados por el personal de seguridad del recinto.

Más tarde, Méndez ofreció disculpas a la hinchada de Colo Colo por el confuso incidente y explicó lo sucedido. "Creo que es lamentable lo que pasó, lo único que hice fue festejar el triunfo, que creo que lo merecíamos por el buen partido que hicimos, y es lamentable lo que pasó", dijo tras el partido.

"Quiero pedir disculpas a la gente de Colo Colo si se sintió ofendida, porque no soy un jugador de esas características, no soy un jugador mala leche, quizás se lo tomaron de mala manera por la situación en que ellos están, pero de verdad lo único que le dije a Piero Maza fue que no festejé a la gente ni mucho menos, sino que era un festejo interior que como dije anteriormente, creo que merecíamos", explicó.

"Fue doble amarilla, pero lo mismo que le dije a Piero, incluso pueden ver las repeticiones de los partidos anteriores, las veces que hemos ganado, siempre trato de festejar, porque es mi manera de vivir el fútbol", aseguró.