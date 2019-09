La explicación del polémico gesto del "Fantasma" Figueroa: "Era para una foto"

24Horas.cl TVN

16.09.2019

En un partido escaso de ocasiones de gol, el técnico de O'Higgins Marco Antonio Figueroa se robó el protagonismo en el empate ante Universidad Católica luego de realizar un polémico gesto hacia la hinchada cruzada.

¿Qué pasó? En el segundo tiempo, cuando Marcos Sebastián Pol dejó la cancha, el delantero se abrazó con su entrenador y luego ambos hicieron un gesto de dos hacia la gradería, provocando la furia de los fanáticos locales en San Carlos de Apoquindo.

Finalizado el encuentro, el técnico de O'Higgins entregó su versión del polémico gesto, afirmando: "Era para que me tomaran una foto. Nada más".

El gesto del "Fantasma" en San Carlos de Apoquindo



Marco Antonio Figueroa volvió al estadio de #LosCruzados en la visita de @OHigginsoficial. Tras reemplazar a Sebastián Pol, el adiestrador realizó un ademán hacia la tribuna.



¿Le traerá problemas al DT? #vivimosfútbolxcdf pic.twitter.com/GAEfuYVNUa — Canal del Fútbol (@CDF_cl) September 15, 2019

De igual modo el "Fantasma" Figueroa lanzó incendiarias declaraciones, sosteniendo: "Soy mexicano que nació en Chile. A toda la gente se le olvida mi paso por Universidad Católica. Si yo fuera del otro lado de la cordillera, me amarían. No me siento valorado por la Católica, ni como jugador ni como técnico".