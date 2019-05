La formación que utilizaría Colo Colo para enfrentar a la "U" en el Superclásico

Agencia Uno

16.05.2019

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, afina detalles para definir el once para el Superclásico de este sábado ante Universidad de Chile y hoy trabajó de entrada con los experimentados Jorge Valdivia y Esteban Paredes.

El ‘Mago’ y el ‘Tanque’ asoman así como titulares para el cruce con los pupilos de Alfredo Arias, colistas del Campeonato Nacional 2019 con solamente ocho puntos de 36 posibles.

El ‘7’ del ‘Cacique’ se ha visto bien físicamente en las prácticas, dejando atrás un problema en el aductor derecho, por lo que el ‘Comandante’ no tendría inconvenientes en utilizarlo de entrada ante los azules en el Estadio Nacional.

Una de las dudas que pasa por la cabeza de Salas es ocupar en ofensiva a Gabriel Costa o Iván Morales para que acompañen a Paredes y el argentino Pablo Mouche.

De esta forma, el sublíder del torneo con 24 puntos, a cuatro del puntero Universidad Católica, alineará con Brayan Cortés; Oscar opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Cristián Gutiérrez; Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Valdivia; Costa (o Morales), Paredes y Mouche.

Programación Superclásico:

U. de Chile vs. Colo Colo | Sábado 18 de mayo | 12 horas | Transmite CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.