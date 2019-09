La fuerte autocrítica de Mario Salas: “Colo Colo no juega bien”

El entrenador de los “albos” no quedo conforme con el rendimiento de sus dirigidos ante Cobresal y aseguró que el record de Paredes no le agrega presión al equipo.

02.09.2019

Colo Colo cayó sorpresivamente ante Cobresal en el Estadio Monumental, partido en que los “albos” mostraron una de sus peores versiones del año y en el que fallaron a la hora de definir frente al arco de los nortinos.

El entrenador del “Cacique”, Mario Salas, tuvo una fuerte autocrítica por el rendimiento de sus dirigidos ante los “mineros”, que terminaron llevándose un importante triunfo desde el Estadio Monumental.

“No fue un buen partido de Colo Colo, estuvimos muy imprecisos en la definición. Ellos tuvieron tres ocasiones de gol e hicieron dos. Tuvimos el control del juego, pero con el marcador adverso”, expresó el “Comandante”.

Además, Salas agregó que la búsqueda desesperada por el empate hizo que el equipo se separara y fallara la conexión entre los futbolistas, que se generaron pocas ocasiones de gol en el segundo tiempo.

“No tuvimos ideas ni las herramientas futbolísticas para batir a la defensa de Cobresal. Al final por querer hacer algo nos separamos y no encontramos líneas de pases”, añadió.

El ex director técnico del Sporting Cristal de Perú confesó que no esperaban tener un nivel tan bajo como el exhibido ante lo de El Salvador. “Es sorpresivo, no esperábamos un rendimiento así. Hay que analizar y ver que no estamos haciendo bien. Somos bien autocríticos y hay que darlo vuelta”, sostuvo.

Finalmente, Salas indicó que el objetivo del plantel no es darle caza a Universidad Católica en el primer lugar, sino que mejorar la imagen que ha dejado Colo Colo en la rueda del Torneo Nacional.

“El foco no está en alcanzar a la UC, sino que Colo Colo mejore. Esta cuestión se levanta trabajando, nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Tenemos que levantarnos ante la adversidad. Más allá de lo de Paredes, el tema está en que no jugamos bien”, señaló.