La historia detrás de la cadena que usó Emiliano Amor tras la obtención de la Supercopa: "Con mucho orgullo"

24.01.2022

El plantel de Colo Colo celebró con todo la obtención de la Supercopa, primer título de la temporada 2022. Sin embargo, uno de ellos se llevó todas las miradas luego del encuentro debido a una cadena con el escudo del "Cacique" que se colgó en el cuello: Emiliano Amor.

Pero el accesorio tenía un significado más profundo que solo estético, el cual el mismo jugador se encargó de revelarlo a través de su cuenta de Instagram.

"Antes del partido Sebastián me dio esta foto de mi familia, con unas palabras sentidas y maravillosas", escribió el defensor junto a una fotografía de una carta que le entregó un joven hincha.

"Y cuando terminó el partido, me lo crucé en la cancha, y me dio este regalo increíble, que tiene mucho valor para él, porque la tiene hace más de 12 años. Decidió y me pidió que la lleve conmigo", agregó junto a una imagen junto al hincha que le obsequió la cadena.

"Con mucho placer y orgullo la usaré. Gracias por tu cariño y apoyo para conmigo y mi familia", finalizó.