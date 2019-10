La imagen de Luciano Aued jugando lesionado que sorprendió durante la derrota de la UC

24Horas.cl TVN

16.10.2019

Luciano Aued protagonizó una conmovedora imagen este miércoles durante el partido en que Universidad Católica cayó sorpresivamente en su visita a Unión La Calera por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Transcurrían los últimos minutos del duelo jugado en el Estadio Nicolás Chahuán, cuando 'Luli' cayó mal y sintió fuertes molestias en uno de sus hombros.

Sin embargo, Gustavo Quinteros ya había realizado todos sus cambios, por lo que el argentino decidió volver a la cancha y seguir jugando pese al dolor.

Y para evitar que la dolencia sea mayor ante cualquier contacto físico con un rival, Aued se confeccionó una especie de cabestrillo con su camiseta para que así la articulación no tenga movilidad, tal como lo hizo el fallecido futbolista José Luis Brown en la final del Mundial de México '86 donde Argentina se coronó campeón al vencer a Alemania.

De inmediato, los hinchas cruzados destacaron en redes sociales la acción del jugador.

Cabe consignar que aún se desconoce la cuantía de la lesión de Aued, ya que se hará estudios este jueves.

Respecto a la lesión, el propio trasandino señaló que "en la caída el hombro me produjo un gran dolor. Mañana voy a hacerme los estudios y ahí voy a ver qué es, pero todavía no sé bien. No teníamos más cambios y por lo menos tenía que estar en la cancha. Dijimos que íbamos a ir partido a partido y para nosotros este era fundamental y no sacamos el resultado que esperábamos, no especulamos ni pensamos en nada... De alguna manera voy a tratar de estar en cancha, después veremos cómo, si infiltrándome, pero mañana veré los resultados a ver qué dicen y a partir de ahí veremos cómo seguimos".

Por su parte, el DT Gustavo Quinteros sentenció que "Luciano está con mucho dolor y espero que no sea nada grave. Los estudios seguramente se los harán mañana temprano o ésta noche. Espero recuperarlo para el día domingo porque tenemos un partido muy importante para nosotros, para la gente, para todos, así que esperemos contar con él y con todos a disposición, más los jugadores de selección para este partido".

