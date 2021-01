La inesperada decisión del plantel de Colo Colo sobre el millonario bono para evitar el descenso: "No lo aceptarán"

Agencia Aton

08.01.2021

Hace unos días generó sorpresa la idea de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, de incentivar a los jugadores de Colo Colo con un millonario bono para evitar el descenso. Pero finalmente eso no ocurrirá.

En una conferencia, el timonel de la concesionaria que administra al Cacique reconoció: "Esteban Paredes me comentó que tuvieron una conversación entre ellos y decidieron rechazar el bono".





"Más allá que el directorio lo haya negado, yo tenía la intención de mantener el compromiso. No aceptarán el bono", agregó.

Pero además, el empresario puertomontino le entregó su respaldo al trabajo del técnico Gustavo Quinteros, a pesar de los malos resultados.

"El directorio tiene plena confianza en el trabajo de Quinteros. No pongo en duda el esfuerzo y capacidad de jugadores y cuerpo técnico. Confío en que esta situación la vamos a revertir", comentó.

Las ocho "finales" que le quedan por disputar a Colo Colo

Vs. Everton (local)

vs. U. de Concepción (visita)

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.