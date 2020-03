La insólita forma en que Scolari comunicó a Colo Colo que rechazaba su oferta

24Horas.cl Tvn

09.03.2020

Insólita. Así fue la forma en que Luiz Felipe Scolari rechazó la oferta que le había presentado Colo Colo. Y es que el "no" del técnico brasileño llegó a través de Twitter y no directamente a la dirigencia.

“Vamos a esperar una confirmación directa del profesor Scolari. Si hubiésemos recibido esa información lo hubiésemos informado. Este tipo de noticias siempre sale. No podemos hacernos cargo de eso. Nos quedamos con sus palabras, de que nos iba a avisar entre hoy y mañana”, declaró Aníbal Mosa tras el triunfo de los albos ante Deportes La Serena tras la información que circulaba en los medios de prensa. Sin embargo, la negativa del DT se confirmó poco después cuando la agencia Fellegger, que asesora comunicacionalmente a "Felipao", publicó un tuit al respecto.

"El técnico Luiz Felipe Scolari comunica que no hubo acuerdo con Colo Colo de Chile. Agredeció a la dirigencia del club y al presidente por su interés", fue el mensaje.

O técnico LUIZ FELIPE SCOLARI comunica que não houve acerto com o Colo Colo do Chile. Agradeceu o interesse da diretoria do clube e ao presidente pela reunião realizada. pic.twitter.com/hYNWPrB06l