La irónica respuesta de Ángelo Henríquez a Claudio Borghi: "Para los que creen que me lesioné solo"

12.05.2021

Ángelo Henríquez, quien fue liberado del segundo microciclo de la Roja por lesión, le respondió vía Instagram a Claudio Borghi, quien durante la transmisión del partido entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, decía que al parecer se había lesionado solo.

A partir de esto, el delantero de los azules publicó en la red social el momento en que un jugador rival le hace la falta que posteriormente fue diagnosticada como “patología traumática de pierna y tobillo izquierdo".

"Para los que creen que me lesione solo...Todo balón Bichi", publicó Henríquez.





"No me aguantaba en mi propio cuerpo": El drama que relató el ex Universidad de Chile Luis Fariña

"Yo me quiero quedar". Así el mediocampista paraguayo Luis Fariña manifestaba a mediados de abril de 2016 su deseo de permanecer en Universidad de Chile, el cual finalmente no se cumplió ya que al término de la temporada dejó el club.

Hoy Fariña vuelve a captar la atención de los medios luego del relato que protagonizó en entrevista con Olé donde reconoce el problema de salud que sufrió, y que tras superarlo, se prepara para volver al fútbol profesional a sus 30 años.

ATAQUES DE PÁNICO Y ANSIEDAD

"Fue de un día para el otro. Al terminar la temporada en Portugal (Deportivo Aves), donde me fue muy bien, empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía", comenzó relatando en diálogo con el medio trasandino.

"A medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos los ataques de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro. Cuando llegué a Paraguay, me seguía pasando lo mismo", agregó.

Consultado respecto a qué recordaba de esos episodios, Fariña explica: "No me aguantaba en mi propio cuerpo. Quería desaparecer, escaparme de algo que no existía".

"No tenía ganas de estar, de vivir. Por varios meses me pasó de volver de entrenarme y estar todo el día tirado en la cama o el sillón de mi casa", complementó.

Después de un año alejado de la actividad (Cerro Porteño fue su último club), Fariña dice estar recuperado. "Volví a encontrar las ganas de jugar al fútbol, lo que siempre hice", afirmó mientras espera alguna propuesta para seguir en el profesionalismo.