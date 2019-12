La larga lista de jugadores que no seguirán en Universidad de Chile en 2020

24Horas.cl TVN

03.12.2019

Luego de que el Consejo de Presidentes diera por concluido el torneo 2019 y se confirmara la permanencia de Universidad de Chile en Primera División, en Azul Azul comenzaron a trabajar en los cambios al plantel de cara a la temporada 2020, donde ya se habría definido quienes continuarán y quienes partirán.

Según informó El Mercurio, siete jugadores dejarán el elenco que continuará dirigiendo Hernán Caputto, quien ya fue confirmado para el próximo año. Nicolás Oroz, Lucas Aveldaño, Marcos Riquelme, Pablo Parra, Rafael Caroca, Johnny Herrera y Leonardo Fernández no seguirán vistiendo la camiseta del elenco laico. En el caso de Fernández aún manejan una última opción si es que Tigres de México accediera realizar un préstamo, aunque es muy poco probable, y pagar la opción de compra de 8 millones de dólares es imposible para la U.

A su vez, Johnny Herrera tampoco está en los planes del DT para el 2020, y aunque surgió la información de que Azul Azul le ofrecería un cargo directivo al "Samurai" para que siga ligado a la institución, el mismo arquero descartó que le hayan presentado dicha propuesta, e incluso indicó que su idea es continuar con su carrera aunque sea en otro equipo.

"Eso de que el club me ofreció un puesto hasta ahora es especulación. No me han ofrecido ningún cargo, pero mi idea es seguir jugando, eso es lo que yo quiero. Si es en la U, ideal, pero si no, será en otro lado", declaró Herrera al mismo diario.

A todos ellos también se podría sumar el delantero Sebastián Ubilla, aunque por ahora se encuentra en conversaciones con el club, aunque desde el interior de la regencia azul aseguraron a El Mercurio que "no es prioridad".