La lista de jugadores que no seguirán en la U, los que están en duda y los que partirían a préstamo

16.12.2021

Mientras los hinchas de Universidad de Chile siguen a la espera de refuerzos, la dirigencia azul ha decidido drásticos cambios en el plantel. A partir de esto revisamos la lista de jugadores que no continuarán, los que están en duda y los que emigrarán a préstamo.

El primero en anunciar que no seguirá en los azules fue el argentino Nahuel Luján. "Me dieron de baja. Para el 2022 no voy a ser tenido en cuenta. La verdad, es que tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir", confirmó pocas horas después de que el equipo lograra la permanencia en Primera.

Luego comenzó a informarse de una larga lista de "cortados". En defensa por ejemplo no seguirán Luis del Pino Mago, Diego Carrasco, Osvaldo González, Augusto Barrios, además del portero Fernando de Paul.

De los mediocampistas del plantel 2021, tampoco seguirán Sebastián Galani, Brandon Cortés, Mario Sandoval y Gonzalo Espinoza, quien confirmó diciendo que "se cumplió un ciclo".

El último nombre en sumarse es Ramón Arias, el defensa uruguayo finalmente habría sido informado que no será considerado por lo que no se negociará su continuidad.

EMIGRARÍAN A PRÉSTAMO

A esta larga lista de "cortados" se podrían dos nuevos nombres Simón Contreras y José Gatica, quienes no serían considerado para la temporada 2022.

Ambos futbolistas formados en la U y que alternaron en el reciente torneo, tendrán que salir a préstamo para la temporada 2021 según informó El Mercurio hace unos días.

SIGUEN EN DUDA

Joaquín Larrivey, antes de comenzar sus vacaciones, publicó un mensaje en Instagram en el que manifestó que "si el presidente cumple su palabra (y confío en que así será) nos volveremos a encontrar el año que viene para seguir vistiendo con enorme orgullo la hermosa U en el corazón".

Hasta ahora eso sí no han habido negociaciones con el delantero y todo indica que tampoco continuará en Universidad de Chile.

Finalmente está el caso del portero Cristóbal Campos, quien hasta ahora no ha logrado un acuerdo con la U para renovar su contrato.