La lista de refuerzos de Universidad de Chile para el próximo semestre

10.05.2019

Considerando la pésima campaña que ha tenido Universidad de Chile este semestre, la dirigencia de Azul Azul hará los intentos para sumar refuerzos para la segunda parte del torneo y así escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El primer nombre que surgió fue el de Walter Montillo, ex volante azul y que la presente temporada destacó en Tigre de Argentina. "Me llamaron de la U, pero van a tener que esperar, me dolió el trato que me dieron cuando quise volver", confesó el volante trasandino.

Otro candidato a sumarse al equipo de Alfredo Arias es el volante Leonardo Gil de Rosario Central. Su representante, Alejandro Jara, aseguró que "hace rato que la U viene preguntando" por el volante que tiene nacionalidad chilena.

¿Mauricio Pinilla? El delantero aseguró vía Twitter que "no existe ninguna posibilidad que pueda volver a la U en Junio , no hay ninguna negociación".

A estos nombres, según adelantó ADN Deportes, se suman los de Francisco Silva y Leonardo Valencia, volantes que militan en Independiente y Botafogo respectivamente.