La mejor generación de la historia de la UC según Mark González y Cristián Álvarez

Ambos ex Universidad Católica estuvieron de acuerdo en elegir la del tricampeonato. "En esta versión estaríamos abrazados en la banca", bromearon.

25.11.2021

Considerando las grandes campañas que ha tenido Universidad Católica en los últimos años, surgió la pregunta de si es o no la mejor generación de la historia del club. Para Mark González y Cristián Álvarez no hay dudas.

Ambos ex futbolistas cruzados, en el programa Sabor a Gol de TNT Sports, estuvieron de acuerdo al sostener "la generación del tricampeonato es la mejor de la historia en la UC".

"La de Gorosito y el Beto Acosta era impresionante, pero no lograron tantos títulos. Por logro y juego, la generación del 'tri' es mejor; tener un tremendo equipo y no salir campeón, no sirve de mucho", argumentaron.

"En esta versión de la UC estaríamos abrazados en la banca (...) Más allá de bromas, si tendríamos cabida, es más, hacen falta jugadores como nosotros", agregaron.

"No dormíamos nada con ese huevón"

Otro del clan “cruzado” de la época de Álvarez y González, fue Jorge “Kike” Acuña, quien -en su mejor época futbolística-, compartió concentraciones y dormitorio precisamente con Álvarez.

“No dormíamos nada con ese huevón, era un personaje. Eran las 2 AM y estábamos jugando carioca en ese tiempo. De repente, te despertabas en la noche con alguna broma del Kike. Alguna cosa en el baño. Cosas asquerosas que hacía (...) Era imposible enojarse con él”, contará entre risas.

Por su parte, el “chico” Mark destacará el impresionante estado físico de Acuña, confesando: “Era físicamente superdotado. El que más corría, daba vueltas a la cancha y no se cansaba. Una vez nos hicieron un test de oxígeno y creo que hasta el día de hoy mantiene el récord del jugador que más oxígeno consume (...) Y sin dormir, más encima”, bromeará.