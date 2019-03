La molestia de Mario Salas que generó abrupto final de conferencia de prensa en Colo Colo

24Horas.cl TVN

28.02.2019

Mario Salas terminó abruptamente su conferencia de prensa de este jueves en el Estadio Monumental, luego que se enojara con una de las personas que se dio cita en el lugar debido a que le sonó su celular.

El hecho ocurrió en el momento en que un periodista le preguntaba sobre el estilo que están utilizando los árbitros en el fútbol chileno, dejando pasar algunos roces y no interrumpiendo el juego.

Ahí, y tras escuchar la interrogante del profesional, Salas señaló que "mira, te voy a responder la pregunta y me voy a ir. Porque lo que está haciendo ese señor no corresponde. Entonces te voy a responder la pregunta de forma muy amena, muy tranquilo, pero me voy a levantar y me voy a ir. Porque aparte de que le sonó (el celular), está contestando. Creo que no corresponde, ¿estamos?".

Cabe recordar que el DT de Colo Colo nunca ha ocultado su molestia cuando un celular suena en conferencia de prensa, enojos que también tuvo en Perú cuando dirigía al Sporting Cristal.