La polémica que enfrascó al "Mago" Valdivia con Rubén Selman

10.02.2020

En uno de los considerados clásicos de nuestro fútbol, se registró una de las polémicas más recordadas de nuestro campeonato nacional. Corría 2006 y se disputaba el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, el cual estaría marcado por una gran polémica.

Ese duelo es recordado más que por el ganador o el perdedor, por el episodio que protagonizaron el árbitro del encuentro, Rubén Selman y Jorge Valdivia, jugador de Colo Colo en ese entonces.

El volante, tras discutir con el juez del partido, se dirigió a una de las cámaras de transmisión del partido y descargó: "lo digo antes, Selman me amenazó, me va a expulsar, me va a expulsar, acuérdate".

Posterior a eso el árbitro lo expulsó del encuentro, quedando el registro para la posteridad y generando gran controversia en aquella ocasión.

El recordado partido además contó con una épica remontada de Universidad Católica que perdía en ese entonces por 2-0.

En la UC anotaron Jorge Quinteros y Eduardo Rubio, que fue el héroe de la tarde con un doblete.