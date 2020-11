La potente lista de jugadores de Colo Colo que terminan contrato este 2020

24horas tvn

30.11.2020

Colo Colo sigue sumando problemas. A los malos resultados deportivos, que lo mantienen como colista del Campeonato Nacional y peligrando descender a la Primera B, ahora se suma el término de contrato de muchos jugadores del plantel el próximo 31 de diciembre.

De no ser por la pandemia del coronavirus, el torneo tendría que terminar en diciembre. Pero el acontecer mundial hizo que este se extienda más, haciendo que los contratos albos no calcen. Por ello, según informó radio ADN, Blanco y Negro habría solicitado a los jugadores firmar un anexo que extiende un mes más sus vínculos con el equipo, a lo que varios de los referentes se habrían negado, como son los casos de Julio Barroso, Pablo Mouche, Carlos Carmona y Juan Manuel Insaurralde, quienes estarían pidiendo un contrato para todo el 2021.

El extraño mensaje de Carlos Carmona en redes sociales sobre su futuro en Colo Colo Leer más

La negativa a firmar tal anexo significaría que Colo Colo perdería muchos jugadores de cara a la recta final del campeonato, donde probablemente estén luchando para evitar el descenso. Pero, ¿Qué jugadores finalizarán su vínculo con el Cacique? Según detalló el sitio especializado Transfermarkt, son doce los nombres que finalizan su vínculo con los albos.

La potente lista está compuesta por: Óscar Opazo, Esteban Paredes, Pablo Mouche, César Fuentes, Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Brayan Vejar, Carlos Carmona, Williams Alarcón, Miguel Pinto y Darío Melo.

Al respecto, el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, dijo hace unos días que "estamos en este inconveniente que estamos conversando con el entrenador, que hace no mucho que llegó y no ha tenido a todos los jugadores disponibles, siento y creo que para el jugador sería tranquilizador saber, pero por ahora tenemos que esperar y no dentro de mucho tiempo empezaremos a aclarar el tema para que todos se queden tranquilos".

Programación

Huachipato vs. Colo Colo

Sábado 5 de diciembre

17:00 horas

*Transmite CDF Premium