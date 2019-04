La predicción de Johnny Herrera: "Lo firmó, la U va a terminar peleando el campeonato"

Agencia Uno

10.04.2019

Johnny Herrera, capitán y arquero de Universidad de Chile, se refirió este martes al duro presente del cuadro azul, actualmente penúltimo y en zona de descenso en el Campeonato Nacional, y aclaró que de dejar a fin de año el club colegial “me iré recontra tranquilo”.



En diálogo con Fox Sports, el experimentado golero comentó el complejo momento que está pasando el club en la presente campaña, que comenzó con el técnico argentino Frank Kudelka y que ahora tiene en el banco al uruguayo Alfredo Arias.

De entrada, Herrera habló de la posibilidad de no prolongar su vínculo con los azules a fin de año. "Si me voy, me iré recontra tranquilo. Si me quedo, lo veré en diciembre. Si no estoy atajando, tomaré mis cosas y me iré. Falta mucho tiempo para eso", declaró.



"Es fácil arrancar cuando las condiciones no están. He pensado muchas veces, pero si me hubiese ido, no sé dónde estaríamos ahora. Creo que tengo que quedarme a poner el pecho y salir adelante", añadió.



Por otro lado, el oriundo de Angol se mostró confiado en que la ‘U’ saldrá de este mal momento, como también del fondo de la tabla. Incluso, Herrera confía en que los azules estarán peleando por el título a fin de año.





"Estamos firmes. Hay un grupo nuevo, gente que tiene hambre. Un equipo que se está conociendo. No se dan los resultados, pero van a llegar, porque es la consecuencia normal de un buen trabajo", dijo.



"Vamos a terminar peleando el campeonato. Quizás sumando refuerzos al final de la primera rueda, pero lo firmo, vamos a terminar peleando el campeonato", finalizó.