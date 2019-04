La pregunta de las "sillas musicales" que enfureció a Alfredo Arias: "Es una falta de respeto"

El entrenador de Universidad de Chile no ocultó su molestia luego que se cuestionara la entrada y salida de la convocatoria de algunos miembros del plantel. "La próxima vez que me pregunten así, no voy a contestar", advirtió el uruguayo.

Juan Catalán

26.04.2019

Alfredo Arias no ocultó su molestia con la prensa este viernes durante la conferencia previa al partido donde Universidad de Chile visitará a Everton por la décima fecha del Campeonato Nacional.

El enojo del DT uruguayo ocurrió luego que se le preguntara si acaso existe una suerte de "sillas musicales" en el plantel, ante la entrada y salida de jugadores de la convocatoria, como el caso de Matías Campos Toro y Lucas Alarcón, quienes incluso fueron titulares en el Clásico Universitario yluego "desaparecieron del mapa" de los citados.

"Es una falta de respeto decir que se juega a las sillas musicales... ¿Por qué jugó Alarcón y Campos Toro en primera instancia? Fue porque habían lesiones de (Jean) Beausejour y (Lucas) Aveldaño, ahora volvieron y ellos quedan fuera", comenzó diciendo el uruguayo en el CDA.

Pero su molestia no quedó ahí y explicó en detalle las razones por las que ambos jugadores dejaron de ser considerados.

"No hay una regla escrita que diga que porque jugaron de titulares despues tienen que ir al banco y después salir. Eso no es así. A ver si empiezan a ver el juego y a opinar sobre el juego. La regla la da la necesidad que tienes y la capacidad que tiene quien entra", sostuvo.

A su vez, y detallando más en el tema, Arias dijo que "Alarcón es un muchacho juvenil que le dimos la oportunidad en casi todos los partidos que pudo estar, pero gracias también a que no estaban los titulares porque estaban lesionados (Sergio) Vittor, (Rodrigo) Echeverría y Aveldaño. Ahora se recuperaron todos y Alarcón está entranando con unas ganas bárbaras porque sabe que intentó hacerlo bien y lo valoro, pero ahora hay otros por delante de él que seguramente ya han hecho más méritos para estar ahí".

Finalmente, sobre el caso de Campos Toro, el charrúa sentenció que "en su caso, volvió Beausejour y tengo a (Diego) Carrasco que cubre dos posiciones, porque desoués optas por cosas como la polifuncionalidad. No se trata de un juego de sillas musicales y la próxima vez que me pregunten así, yo no voy a contestar, porque yo no le falto el respeto a nadie".

Programación:

Everton vs. U. de Chile | Sábado 27 de abril | 15:30 horas | CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF.

Tabla de posiciones: