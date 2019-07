La pregunta que evitó responder Johnny Herrera: "Prefiero reservármela"

24Horas.cl TVN

30.07.2019

En diálogo con 24Horas, Johnny Herrera analizó el difícil presente de Universidad de Chile, destacando que "si el campeonato durara 15 fechas como es normalmente, estaríamos descendidos".

El portero reconoce que "no puedo callar lo que me cae o me hace mal", enfrentando las diferentes preguntas, sin embargo hubo una que evitó responder.

Consultado sobre si el técnico de la U, Alfredo Arias, "está a la altura" del club, Herrera declaró: "Mira, tengo mi opinión, pero prefiero reservármela". En tanto sobre si seguiría en los azules si el DT continúa, respondió: "Buena pregunta, difícil de responder. Habrá que ver lo que depara el futuro".

El complejo escenario que enfrenta la U para salir de los puestos de descenso

Comenzó la segunda rueda del torneo nacional y la situación de Universidad de Chile sigue sin mejorar. Ahora, tras el empate ante Palestino, los azules volvieron a quedar en puestos de descenso.

Lo peor para los azules es que el equipo dirigido por Alfredo Arias no muestra una mejoría y además se vienen duros rivales en el próximo mes que podrían complicar todavía más su situación.

¿Cuáles son? Universidad de Chile enfrentará en agosto a tres de los cuatro equipos que lideran la tabla de posiciones: UC, Unión La Calera y Audax Italiano.

Además chocará ante Deportes Antofagasta, rival directo en esta lucha por escapar de los últimos puestos y que en el inicio de la segunda rueda del torneo, sorprendió al golear a O'Higgins por 6-3.

Fixture agosto para Universidad de Chile

3 de agosto

vs. Audax Italiano (local)

10 de agosto

vs. Deportes Antofagasta (local)

18 de agosto

vs. Unión La Calera (visita)

25 de agosto

vs. Universidad Católica (local)

31 de agosto

vs. Coquimbo Unido (visita)