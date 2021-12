La preocupante revelación que hizo Gonzalo Espinoza tras la salvación de Universidad de Chile: Recibió amenazas

24horas tvn

06.12.2021

Hasta los 84 minutos Universidad de Chile parecía destinada a bajar de categoría. La peor pesadilla de jugadores e hinchas parecía que se cumpliría, pero apareció Ramón Arias para encender una luz de esperanza al marcar el empate y pocos minutos más tarde para poner a la U arriba en el marcador. Luego llegaría Junior Fernandes para asegurar el triunfo y firmar la salvación del elenco azul.

La emoción del plantel era visible, especialmente de Gonzalo Espinoza, quien tras el pitazo final relató lo vivido durante esta oscura temporada, especialmente la última semana, y reveló que incluso recibió amenazas.

"Fue emocionante por cómo se dio, fue un partido frustrante porque nosotros tuvimos las ocasiones más claras y no entraba. Son esos partidos de mierda que uno por más que insista no se daba. Se nos dio al final. No es una ocasión para celebrar, pero por cómo se dio fue un desahogo inmenso. Espero que la U nunca más vuelva a pasar por esto. Estoy emocionado, feliz y contento porque mi familia ha sufrido mucho y la ha pasado mal. Es un descanso para nosotros", dijo.

"Por momentos estábamos descendidos, esta semana se hablaron e inventaron tantas cosas, que también le envío un mensaje a esa gente que nos quería ver muertos. Todos nos mataban, pero nunca nos van a ver muertos. Esto va dedicado para ellos que hablaron sin tener argumentos y querían ver a un equipo grande peor de lo que estaba. Puede que sea mi último partido en la U, me lo tomo así y qué mejor que despedirme así. Soy hincha del club y ahora está donde debe estar. Ojalá nunca más vuelva a pasar esto", agregó.

“Quiero llegar a mi casa, darle un abrazo a mi familia y mi gente cercana. Lo pasamos muy mal. Amenazas, miles de cosas y uno que es padre, no quiere que sus hijos vean ese tipo de cuestiones”, sostuvo.