La probable formación del sorprendente Unión La Calera para el 2019

Los 'cementeros' no han parado de llamar la atención con sus fichajes para una temporada donde jugarán Copa Sudamericana.

24Horas.cl TVN

31.01.2019

Unión La Calera se ha transformado en la gran sorpresa del fútbol chileno durante este 2019, al menos desde el punto de vista de cómo se ha reforzado de cara al próximo campeonato y donde además disputarán Copa Sudamericana.

Y es que los 'cementeros' no han parado de sumar nuevos nombres y la gran mayoría de ellos con pergaminos que raramente se ven en el fútbol nacional.

En este listado aparecen nombres como Marcelo Larrondo (ex River Plate), Augusto Batalla (ex River Plate) o Walter Bou (ex Boca Juniors), todos ellos jugadores con cierto renombre dentro de la Primera División de Argentina.

Bajo ese contexto, el técnico de La Calera, Fernando Meneghini, tiene en lo que en jerga futbolística se conoce como "lindo problema", ya que cuenta con varios nombres para los once puestos antes de cada partido.

Así las cosas, y considerando la formación del último amistoso ante Coquimbo Unido, todo indica que el elenco 'cementero', cuyo máximo desafío en esta temporada es jugar Copa Sudamericana ante Chapecoense, formaría con Augusto Batalla; Matías Navarrete, Christian Vilches, Pablo Alvarado, Erik Figueroa; Matías Laba, Fabián Manzano, Sebastián Zúñiga, Juan Leiva; Marcelo Larrondo y Walter Bou.