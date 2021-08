La programación de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2021

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

09.08.2021

Terminó la 15° fecha del Campeonato Nacional, pero la acción del certamen no se detiene y el fin de semana se disputará la 16° jornada.

Todo arrancará el viernes, cuando Audax Italiano reciba a las 19:00 horas a Santiago Wanderers en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, el sábado destaca la visita de Unión La Calera, líder del torneo, a Deportes La Serena, a las 14:00 en La Portada, mientras que a las 16:30 horas Unión Española se medirá con Colo Colo en Santa Laura, en el partido más atractivo de la fecha.

Por su lado, el domingo Universidad de Chile recibirá a Cobresal a las 16:30 en Rancagua y Universidad Católica visitará a las 19:00 a Huachipato en Talcahuano.

Cabe sentenciar que esta jornada puede pasar a la historia como la primera con público en los estadios después de un año y medio de canchas vacías producto del COVID-19, aunque esto aún no está confirmado.

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.