Habrá partidos en simultáneo: La programación de la penúltima fecha del Campeonato Nacional

08.02.2021

Esta semana será decisiva para el Torneo Nacional con la disputa de la 33° y penúltima fecha del certamen, en la cual Universidad Católica podría sellar su inédito tricampeonato y se pueden definir los descensos.

La acción arrancará el miércoles con el duelo entre Deportes Antofagasta y O'Higgins, a las 10:30 horas, en el estadio Calvo y Bascuñán, mientras que ese mismo día, pero a las 18:30 Universidad de Chile visitará a Curicó Unido en busca de seguir en pelea por clasificar a Copa Libertadores.



Más tarde, a las 21:30, la UC enfrentará a Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo en una "final", donde a los cruzados les sirve un empate para consagrarse monarcas.

En tanto, el jueves Colo Colo, Coquimbo Unido e Iquique jugarán en horarios simultáneos, debido a sus complicadas situaciones en la lucha por la permanencia.



Esta es la programación completa de la 33° fecha del Campeonato Nacional:



MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO



10:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

18:30 horas, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, estadio Elías Figueroa.

18:30 horas, Unión Española vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

18:30 horas, Curicó Unido vs. Universidad de Chile, estadio La Granja.

21:30 horas, Universidad Católica vs. Unión La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.



JUEVES 11 DE FEBRERO



18:30 horas, Colo Colo vs. Cobresal, estadio Monumental.

18:30 horas, Coquimbo Unido vs. Everton, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, Estadio Nacional.

21:00 horas, Huachipato vs. Palestino, estadio CAP.