La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2021

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

07.05.2021

Este fin de semana continuará la acción del fútbol de Primera División con la disputa de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2021.

Todo arrancará el viernes con el partido entre O'Higgins, uno de los líderes del certamen, y Unión Española, a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

En tanto, el sábado Universidad Católica recibirá a las 12:00 horas a Unión La Calera en un duelo de equipos complicados en la Copa Libertadores. El mismo día, pero a las 18:00 en el Monumental, Colo Colo se medirá con Palestino en busca de dejar atrás la goleada recibida ante Ñublense con un equipo alternativo y cargado de juveniles debido a las bajas por contacto estrecho por coronavirus.

Ya el domingo, Universidad de Chile visitará a Deportes Antofagasta a las 15:30 en el Calvo y Bascuñán, mientras que la fecha la cerrará el otro puntero, Audax Italiano, frente a Cobresal a las 18:00 en Rancagua.

VIERNES 7 DE MAYO

20:00 horas, O'Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente.

SÁBADO 8 DE MAYO

12:00 horas, Universidad Católica vs. La Calera, estadio San Carlos de Apoquindo.

15:30 horas, Deportes La Serena vs. Ñublense, estadio La Portada.

18:00 horas, Santiago Wanderers vs. Deportes Melipilla, estadio Elías Figueroa.

20:30 horas, Colo Colo vs. Palestino, estadio Monumental.

DOMINGO 9 DE MAYO

12:00 horas, Curicó Unido vs. Huachipato, estadio La Granja.

15:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile, estadio Calvo y Bascuñán.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Cobresal, estadio El Teniente.

Libre: Everton.