La programación del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional

Agencia Uno

22.07.2019

Este viernes 26 de julio arrancará la segunda rueda del Campeonato Nacional 2019, que tendrá 16 fechas, tras el receso por la Copa América que se disputó en Brasil.



La segunda mitad del certamen partirá con el duelo que en el norte jugarán Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.



El líder Universidad Católica visitará a Huachipato el domingo en el Estadio CAP, mientras que su escolta, Colo Colo, será local ante Everton en el Estadio Monumental.



Universidad de Chile buscará enmendar el rumbo y salir de los últimos lugares de la tabla, cuando visiten a Palestino el sábado en el Estadio Municipal de La Cisterna.





Programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional:



Viernes 26 de julio:



20:00 horas – Coquimbo Unido vs Universidad de Concepción



Sábado 27 de julio:



12:30 horas: Unión Española vs Cobresal

15:00 horas: Palestino vs Universidad de Chile

20:00 horas: Audax Italiano vs Deportes Iquique



Domingo 28 de julio:



12:30 horas: O'Higgins vs Deportes Antofagasta

15:00 horas: Huachipato vs Universidad Católica

17:30 horas: Colo Colo vs Everton

20:00 horas: Unión La Calera vs Curicó Unido