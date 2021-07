La promesa de Matías Dituro en su emotivo adiós de Universidad Católica: "Volveré a vestir esta camiseta"

El argentino no aguantó las lágrimas en su conferencia de prensa de despedida de los cruzados, luego de confirmarse que ya es nuevo jugador del Celta de Vigo.

24Horas.cl TVN

08.07.2021

Este jueves se concretó la partida de Matías Dituro de Universidad Católica, club donde tuvo un más que exitoso paso al ganar 5 títulos (un Tricampeonato y 2 Supercopa) en los 3 años y medio que estuvo en San Carlos de Apoquindo.

Y en la conferencia de prensa de despedida al ya ser nuevo jugador del Celta de Vigo, el argentino no aguantó su emoción al decir adiós de un equipo al que prometió volver.

"Agradecer a Juan Tagle, Tati Buljubasich y a todo el directorio, porque a pesar de que en todo momento quisieron que yo continuara en el club y quisieron que pudiera jugar los partidos contra Palmeiras. Les expresé el gran deseo que tenía de esta oportunidad que tenía en frente, de jugar en el Celta en La Liga española. Es una oportunidad grande para mí, y ellos humanamente han accedido a esta petición mía y la ilusión de mi familia", dijo sin poder contener sus lágrimas.

"Agradezco de todo corazón todo el cariño y todo lo vivido. Me voy sabiendo que en algún momento volveré a vestir esta camiseta, y dejar el nombre del club en lo más alto posible", añadió.

Sobre su salida, el presidente Juan Tagle explicó los motivos por los que se realizó esta operación, la cual deja a la UC sin el jugador más determinante en las gloriosas últimas temporadas del club.

"Esto no lo hacemos por razones deportivas, hubiésemos querido que Matías jugara todo este año, tenemos grandes desafíos. No lo hacemos por motivos económicos, no es factor en lo absoluto en esta operación. Es fundamentalmente acceder a una solicitud clara, categórica y justificada de Matías. Lo hacemos por motivos de consideración humana a una persona muy querida y en motivo de agradecimiento y reconocimiento por lo que él entregó", aseveró.

Nula opción de un reemplazante para Copa Libertadores

Por su parte, el gerente José María Buljubasich sentenció que no traerán otro arquero para la llave de octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras, debido a que en pocas horas se termina esa opción.

"Para la Copa Libertadores se puede incorporar jugadores hasta mañana, pero la normativa chilena no permite fichar un jugador que no haya finiquitado su contrato antes del 29 de abril. La posibilidad de fichar un jugador bajo esa normativa es nula. Cuando tomamos la decisión de aceptar el préstamo sabíamos de esta situación, no fue ninguna sorpresa ", aseguró.

Al mismo tiempo, concluyó que en la próxima ventana del libro de pases si contemplarían la opción de sumar un portero: "Nuestro objetivo en caso de traer a alguien sería para la apertura del libro de pases el 21 de agosto", cerró.

De esta forma, Gustavo Poyet deberá contar con Sebastián Pérez y Vicente Bernedo para la complicada llave ante el elenco brasileño, campeón defensor de la Libertadores.