La propuesta de Botafogo a la U: "Nosotros necesitamos un delantero goleador"

El cuadro brasileño no descarta un intercambio de jugador en caso que los azules quieran negociar por el retorno de Leonardo Valencia.

24Horas.cl TVN

13.05.2019

Universidad de Chile está en búsqueda de refuerzos y un nombre que interesa es el de Leonardo Valencia, sin embargo Botafogo, club dueño de su pase, advierte que el volante no está en el mercado.

"Si llega una buena oferta, obvio que la escucharemos", explicó a La Cuarta, Gustavo Noronha, vicepresidente del club brasileño, revelando que "hace un par de meses nos llamaron, pero no hicieron ninguna oferta formal".

: Así calificaron los hinchas de la U la actuación de Fernando De Paul ante Coquimbo Unido Leer más

Noronha en diálogo con el matutino advierte que "si la U quiere a Leo Valencia, deberá pagar lo que el futbolista vale", detallando que "no nos agradaría prestarlo".

No obstante, el dirigente brasileño se abre a otra fórmula para que los azules puedan sumar al volante. "Nosotros necesitamos un 9, un delantero goleador. Esta es nuestra opción de mercado en lo inmediato. Si la U lo tiene, podemos hacer el negocio", afirmó.

"No conozco el elenco chileno y los jugadores que tiene. Debiéramos hacer un análisis profundo para ver a quién podemos recurrir", agregó.

PROGRAMACIÓN DÉCIMATERCERA FECHA

Viernes 17 de mayo

Palestino vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Unión La Calera vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta. 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 18 de mayo

Universidad de Chile vs. Colo Colo. 12:00 horas. Estadio Nacional.

O'Higgins vs. Everton. 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Domingo 19 de mayo

Huachipato vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio CAP.

Coquimbo vs. Deportes Iquique. 15:00 horas. Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Audax Italiano vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

EL MÁXIMO GOLEADOR: MAURO QUIROGA

El delantero argentino de 29 años, Mauro Quiroga de Curicó Unido, aparece como el máximo artillero del torneo nacional luego de anotar ocho goles, seguido por Ignacio Jeraldino de Audax Italiano con seis tantos, al igual que Roberto Gutiérrez de Palestino.

¿El equipo más anotador? Curicó Unido junto a Universidad Católica que suman 21 goles, finalizando este podio Colo Colo con un gol menos.