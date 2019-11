La propuesta de Colo Colo al West Ham y Nacional: "¿Cómo andan para un triangular?"

24Horas.cl TVN

15.11.2019

Mientras se sigue a la espera de la reanudación del torneo nacional, Colo Colo sorprendió en redes sociales al enviarle una inesperada propuesta al West Ham de Inglaterra y a Nacional de Uruguay.

Junto a una publicidad de Umbro, marca que viste a los albos, el twitter oficial del cacique les escribió a ambos clubes: "¿Cómo andan para un triangular? Ahí se las dejo".

Esto es Our Game

What a crowd, mates @WestHam

También va para ustedes @Nacional

¿Cómo andan para un triangular?

Ahí se las dejo 😎@umbro @UmbroUK pic.twitter.com/jjG0QI77ay — Colo-Colo (@ColoColo) November 15, 2019

El comercial que dio a conocer Colo Colo y que es protagonizada por su capitán, Esteban Paredes, es en el marco de la campaña "This is Our Game", la cual celebra los 95 años de historia de Umbro.

Helene Hope, directora de marketing de Umbro a nivel global resume el proceso y el resultado de esta campaña: "Estamos muy orgullosos de la película que hemos creado en colaboración con nuestros numerosos socios en todo el mundo. Fue extremadamente gratificante trabajar con ellos y sentir cuán apasionados estaban por este proyecto. El proceso fue inusual y tuvo sus propios desafíos; sin embargo, no podríamos estar más felices con el resultado. La película es real y captura perfectamente la actitud de Umbro hacia el juego y las emociones de aquellos que lo aman tanto como nosotros: no se necesita un filtro con una pasión tan fuerte "

Utilizando imágenes de juegos y filmaciones de jugadores y fanáticos de todo el mundo, el video busca mostrar cómo es un día en la vida de aquellos que aman al fútbol. Desde el aficionado que se despierta al amanecer hasta la llegada de los jugadores al estadio, una montaña rusa de emociones que todos los fanáticos del deporte rey experimentan durante más de 90 minutos.

Algunas caras conocidas destacan en este vídeo, incluidos los embajadores de Umbro a nivel mundial como Pepe, Esteban Paredes, Paolo Guerrero, Edison Flores, Hudson Santos y clubes de todo el mundo como Colo Colo, el West Ham United de Manuel Pellegrini, el Santos de Jorge Sampaoli y muchos más.