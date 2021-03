La propuesta de Pablo Milad para definir el tema de los ascensos: Eliminar el medio cupo y solo directos

Agencia Aton

11.03.2021

El llamado del Sifup a paro y no comenzar la temporada 2021, debido al medio cupo de ascenso para la Segunda División, ya tiene a la ANFP tratando de buscar una solución al conflicto.



Es que el presidente del organismo de Quilín, Pablo Milad, sostuvo una serie de reuniones durante el miércoles para intentar destrabar la situación. De hecho, el timonel del fútbol chileno se reunió con dirigentes del gremio de futbolistas y luego con los presidentes de Primera División, a quienes le planteó la idea eliminar los medios cupos en todas las series y permitir solamente ascensos y descensos directos.



Así lo reconoció a El Mercurio un dirigente, quien expresó que la propuesta es "que bajen tres equipos a la B, que suban dos directamente a la Primera División, que bajen dos de la B a la Segunda y que suba uno de la Segunda a la B".



Además, el citado agregó que la idea tuvo buena acogida y que solamente habría un club en contra, elenco que habría planteado que no se debe ceder ante la presión del Sifup. Eso sí, la propuesta del ex intendente del Maule necesita el 80 por ciento de los votos en el Consejo de Presidentes.