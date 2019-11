La reacción de Gamadiel García tras decisión de jugadores de no retomar el torneo: "Que les vaya bien con juveniles"

24Horas.cl Tvn

"El fútbol no puede funcionar a medias. Se tienen que solucionar los problemas que tiene el país. No hay opción de jugar sin público. Hay mucha gente que trabaja en torno al fútbol... Si queremos hablar de normalidad, estamos todos locos. Estamos jugando en horarios que no son normales, cambiando partidos de un día a otro". Así el presidente del Sifup, Gamadiel García, señaló que no hay vuelta atrás en la decisión tomada por los futbolistas en la asamblea extraordinaria del martes, en la que se estableció que por razones de seguridad no se podía regresar a la actividad.

"Se va avanzar en beneficio del fútbol, pero creemos que la resolución por parte de los futbolistas no va a cambiar... Queremos reunirnos con los presidentes de los clubes para que entiendan nuestra posición", agregó.

La determinación de los futbolistas se contrapone a la del Consejo de Presidentes de la ANFP, quienes votaron en favor de reanudar el campeonato. Por ello, frente a la opción de que los clubes sorteen la negativa a jugar de los profesionales recurriendo a los juveniles, García tuvo una irónica reacción: "Que les vaya bien con juveniles... Ese torneo terminó hace tres semanas".

Este miércoles García volvería a reunirse con el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, para intentar buscar una solución.

