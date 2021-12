La reacción de Johnny Herrera luego de que la U lograra salvarse del descenso: las “Mucha angustia”

El ex capitán de los azules se mostró visiblemente emocionado luego de que la U lograra mantener la categoría tras un agónico triunfo ante Unión La Calera.

24horas tvn

06.12.2021

Tras la hazaña conseguida por Universidad de Chile al dar vuelta en los últimos minutos el partido ante Unión La Calera y salvarse del descenso, hubo inmediatas reacciones tanto de hinchas como ex jugadores, entre las cuales destacó la del ídolo azul Johnny Herrera.

El ex capitán de la U y ahora comentarista de TNT Sports, se emocionó hasta las lágrimas luego de que el equipo de sus amores lograra mantener la categoría: “Tranquilo. Vimos el partido juntos y las sensaciones que nos tocó pasar atrás fueron de mucha angustia”.





“Fue como lo habíamos hablado con mi entorno, con mis amigos. Fue también en parte lo que dije en una nota que me hicieron ayer o antes de ayer: esto no lo iba a sacar el técnico. No sé si darle algún merito al entrenador pero de esto nada. Esto lo sacaron los Arias, Osvaldo González, los más grandes, Gonzalo dejándolo todo”, agregó.

“Con Galani me saco el sombrero. Por los dos centros, terminó de lateral derecho, contención defendiendo, yendo hacia adelante con todo ya estamos en primera”, complementó.

“Son sensaciones únicas”, reconoció visiblemente emocionado.