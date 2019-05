La reacción de Johnny Herrera tras su salida de la titularidad: "Cree que esto estaba arreglado"

24Horas.cl TVN

10.05.2019

"A veces te toca jugar y otras no. Hoy no me toca estar y habrá que asumir no más". Así Johnny Herrera confirmaba la decisión del técnico Alfredo Arias de sacarlo de la titularidad para el partido que disputará Universidad de Chile ante Coquimbo Unido este domingo.

El entrenador de los azules tuvo una reunión con el portero del equipo donde, según detalla El Mercurio, Herrera le preguntó si esta medida "era una recomendación de la dirigencia", pero Arias le aseguró que fue tomada "exclusivamente por él".

"Johnny le dijo a Arias lo que pensaba, porque no le cuadra la medida. Cree que esto estaba arreglado y que el entrenador se cuadró con la dirigencia como una forma de aferrarse al puesto", comentó un cercano a la reunión al mismo matutino.

Herrera finaliza contrato a fin de año y todo indica que la intención de la dirigencia de Universidad de Chile es no renovarle y darle minutos a Fernando de Paul.

Sin Johnny Herrera; La formación que alista Alfredo Arias en la "U" para enfrentar a Coquimbo Unido

La "U" jugaría con un esquema de 4-4-2, y lo haría con Fernando de Paul en el arco; Matías Rodríguez, Diego Carrasco, Lucas Aveldaño y Jean Beausejour en defensa; Camilo Moya, Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz en medioterreno; dejando en ofensiva a Sebastián Ubilla y Leandro Benegas.