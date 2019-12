La reacción de los hinchas de Colo Colo tras confirmarse partida de Valdés: "Es una falta de respeto"

Los fanáticos albos se mostraron indignados y tristes por la decisión de no considerar al experimentado volante para la temporada 2020, y criticaron la forma en que se dio a conocer la noticia.

02.12.2019

Indignados y tristes. Así reaccionaron los hinchas de Colo Colo tras confirmarse la partida de Jaime Valdés, quienes se volcaron a Twitter para comentar la decisión, la cual consideraron injusta debido a la entrega del experimentado volante al equipo. Además, apuntaron sus dardos contra la continuidad del técnico Mario Salas y criticaron al club por dar a conocer la noticia a través de un comunicado publicado a través de las redes sociales, lo cual consideraron como "una falta de respeto" hacia el jugador.

"Que alguien me explique porque PajaritoValdes se va de Colo-Colo un referente para los hinchas... que se vaya Mario Salas . Pajarito te deseo todo el éxito del mundo", "Jaime Valdés no va más en CC y creo que comunicarlo por RRSS y no por una conferencia es una falta de respeto" y "Gracias DON JAIME VALDÉS!!!! más corazón q muchos más q están en colo colo!!!! Mis sinceros respetos", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe mencionar que el club puso a disposición al plantel y el estadio Monumental para un eventual partido de despedida si es que "Pajarito" decide retirarse del fútbol: "Independiente de la decisión que el jugador tome sobre su futuro, en caso de que decida retirarse del fútbol profesional, Blanco y Negro pone a su disposición el plantel del primer equipo y el Estadio Monumental para un eventual partido de despedida”.



Revisa algunos comentarios de los hinchas:

Que alguien me explique porque @PajaritoValdes se va de Colo-Colo un referente para los hinchas... que se vaya Mario Salas . Pajarito te deseo todo el éxito del mundo — Nicol Carrasco (@xalynx) December 2, 2019

Jaime Valdés no va más en CC y creo que comunicarlo por RRSS y no por una conferencia es una falta de respeto — Mancillita (@TheRedRosss) December 2, 2019

Y Jaime Valdés se fue de Colo-Colo y no perdió ningún superclásico, NINGUNO.



Gracias por todo @PajaritoValdes — Diego Andrés (@DiegoRojasOK) December 2, 2019

Gracias DON JAIME VALDÉS!!!! más corazón q muchos más q están en colo colo!!!! Mis sinceros respetos — gonzalo andrades (@Gonzaloandrades) December 2, 2019

Solo darte la gracias de todo corazón querido @PajaritoValdes.. Muchos jugadores han rendido, pero pocos con tanto amor a su camiseta. Ojalá algún día te pueda conocer en persona para decirte esto mismo querido Pajarito. Gracias, Gracias y mil gracias Jaime Valdes!!!! — David Adasme (@DA_ChapitaX) December 2, 2019

Comenzaron las malas decisiones de @marceloespina8 y Mario Salas en @ColoColo . @PajaritoValdes le ha dado mucho al club para dejarlo partir. Gracias por todo pic.twitter.com/i34NYaeiNz — José Francisco Plaza (@panchoplaza) December 2, 2019