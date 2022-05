La reacción de los hinchas de la U ante opción de regreso de Marcelo Díaz: "Será un año más en la B"

24horas tvn

02.05.2022

"Si fuese por mí, mañana mismo estoy entrenando en la U. Ellos saben que estoy con total disposición". Con esas palabras Marcelo Díaz golpeó la puerta de Azul Azul en busca de concretar su regreso a Universidad de Chile.

El volante chileno se encuentra en búsqueda de un nuevo club luego de que no fuera considerado en Libertad de Paraguay, donde tiene contrato vigente hasta diciembre, y en ese contexto volvió a manifestar públicamente su intención de retornar.

Las declaraciones del "Chelo" no pasaron inadvertidas, desatando un debate entre los hinchas. Y es que mientras algunos se mostraron a favor de sumarlo a las filas del elenco laico, otros aseguraron que no es la solución a la crisis del equipo.

"A Marcelo Díaz démelo siempre", "Cada vez que un hincha pida a Marcelo Díaz será un año más en la B", "Marcelo Díaz siempre tendrá mi aprecio, más allá de que fue decepcionante que no haya vuelto a la U cuando aún estaba vigente. De todos modos, actualmente me parece que no es la solución que necesitamos como para llorarlo tanto", fueron algunos de los comentarios.

