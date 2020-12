La reacción de los hinchas de la U ante partida de Walter Montillo: "Nos vamos a ir a la B"

24horas tvn

30.11.2020

"Tengo una decisión tomada que es no renovar". Así confirmó Walter Montillo que no continuará en Universidad de Chile la próxima temporada debido al largo tiempo que la institución fijó para evaluar su renovación.

"Pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de platas, sino de tiempos. No me choca lo de la evaluación, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar", agregó.

Las declaraciones del volante argentino incendiaron Twitter, donde los hinchas se volcaron a manifestarse en contra de la dirigencia de Azul Azul, convirtiéndolo rápidamente en Trending Topic.





"Cuando pensé que el #2020 no podría sorprenderme , me entero que #Montillo no seguirá en la #UdeChile , todo mal ...año maldito", "Dejar partir al mejor jugador de @udechile en la última década, si, me refiero a Walter Montillo (@Montil10), es una tremenda irresponsabilidad y una inexplicable insensatez por parte de los actuales dirigentes de Azul Azul", "El campeonato más encima termina en enero-febrero, nos vamos a ir a la B sin Montillo. Realmente no los entiendo @udechile", "Impresentable lo que han hecho con Montillo. Por mucho que exista un nuevo técnico que debe decidir si es adecuado para su tipo de juego, ¿Dónde están los otros cargos de dirigencia que han visto lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha x la U?. Merecemos la B", "Qué tiene en la cabeza @udechile #azulazul cómo dejan ir al único jugador q moja la camiseta por la cresta!!!", "Increíble lo que hicieron con Walter Montillo", y "A Montillo se le renueva porque es Montillo, nadie en Azul Azul lo vio juegan este semestre??? Nadie puede decir 'se queda porque es uno de los que nos está salvando y punto'. No quiero ver a esta U sin Montillo!", fueron algunos de los comentarios.