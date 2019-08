La reacción de los hinchas de la U tras polémica respuesta de Soteldo: "Lamentable"

24Horas.cl Tvn

07.08.2019

Polémica causó la respuesta de Yeferson Soteldo a un hincha de Universidad de Chile que le comentó una foto a través de Instagram enrostrándole su bajo nivel cuando militó en el elenco azul: "Ahora juegas como no lo hiciste en la U...Claro en Brasil si no juegas bien te sacan cagando", escribió. A lo que el delantero venezolano se limitó a escribir una "B", lo que fue interpretado por los fanáticos como una burla ante el duro momento deportivo del cuadro estudiantil, que se encuentra en zona de descenso directo.

La respuesta de Soteldo se viralizó rápidamente en redes sociales y los hinchas se volcaron a Twitter para comentar lo sucedido.

"De verdad nos sacas en cara lo de la ´B´? , no se te olvide en qué equipo te hiciste conocido, el equipo que te dio un impulso en tu carrera fue la U", publicó un hincha.

Otro en tanto le escribió: "Innecesario. Acá se te dio de comer y de alguna forma gracias a eso estás en Brasil. Ojalá te vaya como la mierda".

Consultado por lo ocurrido, Sergio Vargas, director de Azul Azul, mostró su sorpresa: "¿En serio dijo eso?", y agregó: "Mejor no digo nada, porque después me arrepiento. Lo importante es que los que quieren estar en el club están. Ya fue".

Revisa algunos comentarios:

Que lamentable la ingratitud y la falta de criterio de soteldo siendo jugador debería agradecer la oportunidad que le dio la U se nota que piensa poco fuera de la cancha lo demostró acá al irse de farra y mentir escudándose en su familia no mueras la mano que te dio de comer

La actitud de soteldo es de una persona mal agradecida y irrespetuosa con un club que lo hizo reconocido mucho mas de lo que era. Uds crees que si seguía en Huachipato iba a dar este paso a un grande como Santos? Podrá tener talento, pero cerebro no tiene

Que hayan jugadores interesados por el dinero no es el fin del mundo, es bueno incluso por motivación... Pero porfavor, que no hagan esto si no sienten el escudo, solo los deja de vende humos y poco consecuentes #Soteldo #B #VamosLaU



En B o en F, siempre se apoya pic.twitter.com/k8F86seSdv